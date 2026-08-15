حرقت وش بنتها .. القبض على سيدة تتسول بطفلتيها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام طفلة مبتورة الساق وبها آثار حروق بالوجه وبجوارها طفل رضيع بإستجداء المارة بأحد الشوارع بالغربية .







بالفحص أمكن تحديد وضبط الطفلان الظاهران بمقطعى الفيديو ووالدتهما (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبسؤالها قررت بأنه تم بتر قدم نجلتها نتيجة حدوث تلوث بجرح بالساق ، وقيامها بإحداث إصابتها بحروق بالوجه لكثرة بكائها ، وقيامها بإستغلال طفليها فى أعمال التسول وإستجداء المارة بأحد الشوارع الكائنة بدائرة مركز شرطة طنطا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية.