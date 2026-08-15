بعد مقتل زوجته وشابين في مساكن الشوش .. إلقاء القبض على المتهم بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم في واقعة مقتل زوجته وشابين بمنطقة مساكن الشوش، عقب خروجه من منزله حاملًا سلاحًا أبيض والتوجه إلى ورشة يعمل بها الشابان، في واقعة أثارت حالة من الذعر والحزن بين أهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب مشادة داخل إحدى الشقق بمنطقة مساكن الشوش، انتهت بقيام المتهم بالتعدي على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن مصرعها.

وعقب ذلك، خرج المتهم من المنزل حاملًا السلاح، وتوجه إلى ورشة يعمل بها شابان تتراوح أعمارهما بين 22 و25 عامًا، واعتدى عليهما، ما أدى إلى مصرعهما أمام ورشتهما، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

ضبط المتهم والتحفظ عليه

وعقب ورود البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، فيما كثفت القوات جهودها لتحديد مكان المتهم وضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم والتحفظ عليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستجوابه بشأن الواقعة.

كما تم التعامل مع مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف جميع ملابسات الحادث، والوقوف على الدافع وراء ارتكاب الجريمة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة مساكن الشوش، بعد سقوط 3 ضحايا في الواقعة، وسط مطالب بسرعة كشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.