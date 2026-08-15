بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على تراجع

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع على تراجع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" انخفاضا بنسبة 0,24% ليستقر عند 18.819,08 نقطة.

وسجل مؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,81 % إلى 1.359,41 نقطة، فيما سجل (MASI.ESG) مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تقدما بنسبة 0,29 % إلى 1.384,93 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (MASI Mid and Small Cap) بنسبة 0,54 % إلى 1.817,47 نقطة، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداولات أكثر من 752,85 مليون درهم، سجلت أساسا بالسوق المركزي، أما رأس مال البورصة فقد تجاوز 1.104,73 مليار درهم.