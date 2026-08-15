بسبب ماسورة صرف صحي .. مشاجرة وإصابات في منطقة بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط أطراف مشاجرة نشبت بين عدد من الجيران، بسبب خلافات حول توصيل ماسورة صرف صحي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وقوع مشاجرة والتعدي على سيدتين باستخدام العصي الخشبية وإلقاء الحجارة.

وتبين بالفحص أن الواقعة بدأت بسبب خلافات بين عدد من الجيران حول توصيل ماسورة صرف صحي، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين، أعقبها وقوع مشاجرة وتبادل الاتهامات والتعدي.



وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جانبًا من المشاجرة، حيث ظهر خلاله وقوع تعدٍ على سيدتين باستخدام العصي الخشبية، إلى جانب إلقاء الحجارة خلال الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز منية النصر برئاسة الرائد محمد غزالة رئيس المباحث من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وتبين أنهم:



الطرف الأول:

حسنة حسين أحمد سيد أحمد، 49 عاما .

سارة حسن حسن محمود الهادي، 31 عاما .والطرف الثاني:

هشام حبيب علي علي حسيب، 31 عاما .

أحمد حبيب علي علي حسيب، 32 عاما .

وبمواجهة أطراف الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.

