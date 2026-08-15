محافظ الدقهلية يتابع حملة حي غرب المنصورة للتصدي للنباشين

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بتشويه المظهر الحضاري للمدينة تحت أي مبرر، مشددا على التصدي بكل حزم لكافة المخالفات، وفي مقدمتها ظاهرة "النباشين" التي تُهدر جهود منظومة النظافة.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بشن حملة للتصدي الفوري لظاهرة "النباشين"، ومنع أسباب وجودها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات.

وقامت حملة موسعة بالتوجه إلى أماكن تواجد "الفريزة" و"النباشين"، واستهدفت الحملة، منطقة شارع العبور، وحي الجامعة، وأحمد ماهر، وعبد السلام عارف، وشارع مستشفى الصدر، والنخلة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة كافة الأدوات والمعدات و"أجولة الفرز" الخاصة بهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان عدم عودتهم.

وقادت الحملة الميدانية الدكتورة رولا مدحت نائبة رئيس الحي، وطاقم العمل المشكل من أحمد نشأت مدير قسم الإشغالات بالوردية المسائية، عبد الفتاح خيرة وكيل إدارة الإشغالات، محمد عادل، و نصر حجاج، من إدارة الإشغالات.