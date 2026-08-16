التوت الأزرق والموز من الفواكه الشائعة التي قد تكون متوفرة لديك في المنزل، لكن أي فاكهة هي الأنسب لاستعادة نشاطك وحيويتك؟ لدعم مستويات الطاقة.

كيف يؤثر التوت الأزرق على مستويات الطاقة

يُعرف التوت الأزرق بنكهته الحلوة ، كما أنه غني بالعناصر الغذائية رغم صغر حجمه، فكوب واحد فقط من التوت الأزرق الطازج يوفر 22 غرامًا من الكربوهيدرات، و14 غرامًا من السكر الطبيعي، و4 غرامات من الألياف.

تُوفّر الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية الموجودة في التوت الأزرق الطاقة، بينما تُساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتُساهم في رفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي، عندما تحتاج إلى دفعة من النشاط بعد الظهر، يُمكن أن يُشكّل هذا المزيج وجبة خفيفة مُرضية

كيف يؤثر الموز على مستويات الطاقة

يُعد الموز أكثر الفواكه الطازجة شعبية في الولايات المتحدة، ومن السهل معرفة السبب.

يُعدّ الموز خيارًا ممتازًا لتزويد الجسم بالطاقة في المنزل أو أثناء التنقل، فهو سهل الحمل، ويُوفّر مزيجًا من الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، وهي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وتُوفّر الكربوهيدرات البسيطة طاقة سريعة، بينما تُوفّر الألياف، وهي من الكربوهيدرات المعقدة، طاقة مستدامة"، تحتوي موزة واحدة على 26 غرامًا من الكربوهيدرات المُنشّطة، و18 غرامًا من السكريات الطبيعية، وغرامين من الألياف.

التوت الأزرق أم الموز: أيهما أفضل لمستويات الطاقة؟

يُوفّر كلٌّ من التوت الأزرق والموز الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تُعطي دفعة من الطاقة، ومع ذلك، عند المقارنة المباشرة بينهما، يتفق خبراء التغذية على أن الموز يتميّز بميزة طفيفة، خاصةً عندما تحتاج إلى مصدر سهل للكربوهيدرات لتزويدك بالطاقة بسرعة

المصدر health