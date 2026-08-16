أمير صلاح الدين يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الميني ألبوم الجديد ومفاجأة الديو.. فيديو

كشف الفنان أمير صلاح الدين، عضو فريق بلاك تيما، عن عدد من المفاجآت الفنية التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يحضر حاليًا لميني ألبوم جديد يتضمن مجموعة من الأغاني المختلفة، من بينها أغنية تحمل مفاجأة خاصة للجمهور، وهي تقديم ديو غنائي مع إحدى النجمات، رافضًا الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، في ظل حرصه على أن تظل المفاجأة قائمة حتى طرح العمل.

وقال أمير صلاح الدين، خلال لقاء خاص مع موقع «صدي البلد» الإخباري، إن الميني ألبوم الجديد يحمل العديد من المفاجآت، موضحًا أن جميع الأغاني التي يتم التحضير لها تحمل طابعًا مختلفًا، إلا أن هناك أغنية تحديدًا ستكون مفاجأة للجمهور بسبب مشاركة نجمة معه في تقديمها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المفاجآت الفنية الخاصة به وبفريق بلاك تيما.

وتحدث أمير صلاح الدين عن علاقته بالتراث النوبي وانعكاسه على موسيقى فريق بلاك تيما، مؤكدًا أن الفريق يحرص دائمًا على وجود روح وإحساس الموسيقى النوبية في أعماله، باعتبارها جزءًا أصيلًا من نشأتهم وهويتهم الفنية والثقافية.

وأوضح أن بلاك تيما لا يقدم الموسيقى النوبية باعتبارها لونًا محليًا فقط، وإنما يسعى إلى تقديمها للجمهور في مصر والوطن العربي، قائلًا إنهم أصبحوا يغنون للنوبة ولجمهور الوطن العربي في الوقت نفسه، وهو ما يعكس رغبتهم في الوصول بالتراث الموسيقي الذي نشأوا عليه إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

وأكد أمير أنهم يشعرون بالفخر بانتمائهم إلى النوبة، مشيرًا إلى أن البيئة النوبية كان لها تأثير كبير في تكوين شخصياتهم ونشأتهم، وكذلك في تشكيل وجدانهم الموسيقي، وهو ما يظهر بصورة واضحة في عدد من أعمال بلاك تيما التي تمزج بين الروح النوبية والموسيقى الحديثة.

وعن الجمع بين الغناء والتمثيل، أكد أمير صلاح الدين أن انشغاله بالموسيقى لا يمثل عائقًا أمام مشاركته في الأعمال الدرامية والسينمائية، مشيرًا إلى أنه عندما يجد شخصية جيدة ومناسبة له فإنه يحرص على تقديمها وخوض تجربة التمثيل.

وأوضح أنه يحاول دائمًا تحقيق التوازن بين مجالي الغناء والتمثيل، بحيث يمنح كل عمل حقه من الوقت والاهتمام، مؤكدًا أن وجوده في مجال لا يعني ابتعاده عن المجال الآخر، وإنما يسعى إلى الاستمرار في التجربتين وفقًا لطبيعة الأعمال التي تعرض عليه.

وأشار إلى أن اختياره لأي شخصية تمثيلية يرتبط بالدرجة الأولى بجودة الدور وما يقدمه له على المستوى الفني، وهو ما يجعله حريصًا على خوض التجارب التي يشعر بأنها تضيف إلى مسيرته الفنية.

كما تحدث أمير صلاح الدين عن الحفل الذي أقيم في ساقية الصاوي يوم 7 أغسطس، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الذي شهده الحفل من جانب الحاضرين.

وأكد أن ردود أفعال الجمهور خلال الحفل كانت من أكثر الأمور التي أسعدته، لافتًا إلى أن التفاعل الجماهيري يمثل دافعًا مهمًا للفنان ويمنحه طاقة وحماسًا للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال والحفلات.

وأشار إلى أن شهر أغسطس يمثل مناسبة خاصة لفريق بلاك تيما، حيث يحرص أعضاء الفريق كل عام خلال هذا الشهر على الاحتفال بذكرى تأسيس الفريق، مؤكدًا أن استمرار الفريق طوال هذه السنوات يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، خاصة في ظل ارتباط الجمهور بأغانيه وطريقته الخاصة في تقديم الموسيقى.

وشدد أمير صلاح الدين على أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من المفاجآت الجديدة من جانب فريق بلاك تيما، سواء على مستوى الأغاني أو الأنشطة الفنية، مؤكدًا أن الفريق لا يزال لديه الكثير ليقدمه لجمهوره.

وأضاف أن أعضاء بلاك تيما يحرصون دائمًا على تطوير شكلهم الموسيقي وتقديم أفكار مختلفة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الروح التي تميز الفريق، وعلى الارتباط بالموسيقى النوبية التي تمثل جزءًا مهمًا من هويتهم.

وعلى الجانب الشخصي، تحدث أمير صلاح الدين عن دور أسرته في حياته ومسيرته الفنية، معربًا عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي يحصل عليه من أفراد أسرته وحرصهم المستمر على مساندته في مختلف أعماله ومشروعاته الفنية.

وأكد أن هذا الدعم يمثل له أهمية كبيرة، خاصة أن طبيعة عمل الفنان تتطلب الكثير من الوقت والجهد والتنقل، مشيرًا إلى أنه يحاول دائمًا تحقيق التوازن بين التزاماته المهنية ووجوده مع أسرته.

وتطرق أمير إلى تجربته كأب، مؤكدًا أنه يسعى إلى تخصيص وقت لعائلته بجانب عمله، مشددًا على أن الأبوة مسؤولية كبيرة تحتاج إلى حضور واهتمام مستمرين، وأنه يحاول قدر الإمكان ألا يؤثر انشغاله الفني على دوره تجاه أسرته.

واختتم أمير صلاح الدين حديثه بالتأكيد على أن الجمهور على موعد مع العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال أعماله الغنائية الجديدة أو ما يقدمه فريق بلاك تيما، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد طرح عدد من الأعمال التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتلقى التفاعل المنتظر.

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