علي بابا تقلب موازين الذكاء الاصطناعي.. 3 مليارات تنزيل لـ Qwen

حققت نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان التابعة لمجموعة علي بابا أكثر من 3 مليارات عملية تنزيل حول العالم خلال الأشهر الستة الماضية، متجاوزة نماذج شركات مثل ميتا وألفابت ومنافسين صينيين، لتتصدر بذلك سوق نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة من حيث عدد التنزيلات.

وقالت الشركة الصينية إن عائلة نماذج Qwen التابعة لها أتاحت أكثر من 460 نموذجا بصورة مفتوحة المصدر، بينما أنتجت منظومتها أكثر من 300 ألف نموذج مشتق.

ووفقا لتقرير صادر عن منصة Hugging Face المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في 14 أغسطس، سجلت نماذج جوجل، التابعة لألفابت، نحو 418 مليون تنزيل، مقابل 227 مليون تنزيل لنماذج ميتا خلال عام 2026.

وتتيح النماذج المفتوحة للمطورين تنزيلها وتخصيصها واستخدامها كأساس لبناء منتجات وتطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة، ما يجعل أعداد التنزيلات والنماذج المشتقة أحد المؤشرات على مدى تأثير كل نموذج وقدرته على جذب المطورين.

ويأتي صعود Qwen في وقت تتسارع فيه المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توجه شركات صينية، من بينها علي بابا، إلى تطوير نماذج قوية بتكلفة أقل نسبيا وقابلة للتخصيص بسهولة.

وتشير أرقام التنزيلات إلى أن هذا النهج بدأ يحقق انتشارا يتجاوز السوق الصينية.

Qwen

وتسعى Qwen، إلى جانب شركات ونماذج صينية مثل Moonshot AI وديب سيك، إلى تحقيق مستويات أداء تقترب من النماذج المتقدمة، وتقليص الفجوة مع النماذج المغلقة التي تطورها شركات أمريكية مثل OpenAI وأنثروبيك.

ولم تبد القيود المفروضة على تصدير الرقائق وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحظر المؤقت على الوصول الخارجي إلى أحد نماذج أنثروبيك خلال الصيف، كافية لإبطاء المنافسين الصينيين.

ووفق تقرير Hugging Face، فإن أرقام تنزيلات Qwen تجعلها واحدة من أكبر ركائز منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة.

كما تواصل علي بابا، التي تعمل في مجالات الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، تعزيز موقعها أمام منافسين محليين مثل ديب سيك وMoonshot Kimi وMiniMax، إلى جانب منافسة النماذج الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن Qwen أصبحت جزءا من المسار المعتاد الذي يعتمد عليه المطورون عند اختيار النماذج التي يريدون تطويرها وتخصيصها ونشرها.

وتساعد المجموعة الواسعة من نماذج Qwen على بناء منظومة تتوسع بصورة ذاتية؛ فكلما زاد عدد المطورين الذين يعتمدون عليها، ارتفع عدد النماذج المشتقة منها، وهو ما يجذب بدوره مزيدا من المستخدمين والمطورين.

وعززت علي بابا هذا الانتشار من خلال إتاحة Qwen عبر منصتها للحوسبة السحابية لعملاء الشركات في أسواق، من بينها جنوب شرق آسيا وأفريقيا، ما يمنحها انتشارا أوسع من عدد من منافسيها.

وفي المقابل، بدأت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في التحرك لمواجهة هذا التوسع. فقد أطلقت ميتا وإنفيديا خلال الأسابيع الأخيرة نماذج جديدة مفتوحة للذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع احتدام المنافسة على جذب المطورين وبناء المنظومات التقنية حول هذه النماذج.