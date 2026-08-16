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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبور 5 قوافل تحمل 683 طناً من المساعدات الإماراتية ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها للفلسطينيين بغزة

عبور 5 قوافل تحمل 683 طناً من المساعدات الإماراتية ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها للفلسطينيين بغزة
عبور 5 قوافل تحمل 683 طناً من المساعدات الإماراتية ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها للفلسطينيين بغزة
أ ش أ

عبرت 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية ، البوابة الفرعية لميناء رفح البري بشمال سيناء، إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة فى إطار عملية "الفارس الشهم 3".
وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء، أن قوافل المساعدات تضم 67 شاحنة محملة بـ683 طناً من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
أضاف المصدر، في بيان اليوم الأحد، أن القوافل تضمنت مواد إيواء ومواد غذائية، جرى تجهيزها وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، وفق آلية منظمة تضمن فرز المساعدات وتجهيزها وتحريكها بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية داخل قطاع غزة.
وأشار المصدر، إلي أن هذه القوافل تأتي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، من خلال تسيير القوافل الإغاثية والغذائية بشكل مستمر.

قوافل مساعدات إنسانية إماراتية البوابة الفرعية لميناء رفح البري بشمال سيناء معبر كرم أبو سالم

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