البيتكوين يستقر فوق 63 ألف دولار وسط ترقب لتحركات السوق

تداولت عملة بيتكوين فوق مستوى 63 ألف دولار، اليوم مسجلة ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 0.1% خلال 24 ساعة، فيما اعتبر رئيس شركة مايكروستراتيجي مايكل سايلور، أن العملة المشفرة تمثل شكلًا من "الطاقة النقدية الرقمية"، وذلك في منشور له عبر منصة إكس.

ووفق بيانات التداول، بلغت قيمة وحدة البيتكوين 63,065 دولارًا عند الساعة 05:11 بتوقيت نيويورك، ضمن نطاق محدود تراوح بين 62862 و63112 دولارًا، بعد أن هبطت دون مستوى 63 ألف دولار في الجلسة السابقة، وفقا لمنصة "انفستينج" الاقتصادية.

وأوضح سايلور أن المال هو تكنولوجيا لتخزين ونقل القيمة الاقتصادية الناتجة عن العمل والذكاء والوقت والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأنظمة النقدية تُقيم بقدرتها على الحفاظ على هذه القيمة عبر الزمن والمسافة.

وأضاف أن الذهب أدى هذا الدور تاريخيًا بفضل ندرته ومتانته، لكنه يفرض تكاليف نقل وتخزين وتوثيق، بينما حسّنت العملات الورقية قابلية النقل لكنها أدخلت مخاطر سياسية مثل التضخم وتوسّع المعروض النقدي.

وأشار إلى أن بيتكوين تسعى لمعالجة هذه التحديات عبر عرض ثابت وشبكة لامركزية وملكية مشفّرة، وأن نظام إثبات العمل يربط الملكية الرقمية بالطاقة الفعلية عبر استهلاك القدرة الحاسوبية.

وتم تعدين 20.07 مليون بيتكوين من أصل 21 مليون، مع بقاء 929 ألف عملة. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض الإصدار في 2028 إلى تقليص الإنتاج اليومي من 450 إلى 225 عملة.

في سياق آخر، ذكرت تقارير أن بنك يو بي إس زاد تعرضه لعقود الخيارات المرتبطة بصندوق بيتكوين التابع لشركة بلاك روك بأكثر من 24 ضعفًا، فيما أعلنت منصة بينانس أنها ستقيّد التعاملات المرتبطة بمنصة HTX وعشر منصات أخرى لمستخدمي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 23 أغسطس.