الزمالك يتعاقد مع محمد مصطفي "لعبة" لتدعيم فريق كرة الطائرة

أ ش أ

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" خلال الموسم الجديد.

ووقع "لعبة" على عقود انضمامه لنادي الزمالك، خلال جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، بحضور رامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شعلان، مدير الفريق.

يأتي التعاقد مع "لعبة" في إطار خطة مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالعناصر المميزة، وتلبية احتياجات الجهاز الفني، بما يسهم في زيادة قوة الفريق وتوفير الخيارات اللازمة للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.