السيطرة على حريق في 5 كرفانات خشبية على طريق شرق العوينات

سيطرت قوات الدفاع المدني علي حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات الخشبية بطريق موط شرق العوينات بنطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق بـ5 كرفانات خشبية في الوادي الجديد

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالكرفانات، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماده، فيما تجرى أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، وأسفر الحريق مبدئيًا عن احتراق 5 كرفانات خشبية بداخلها مبيدات زراعية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب وملابسات الحريق وحصر الخسائر.