إزالة مبنى مخالف على أرض أملاك الدولة في زرزارة

وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى حديث أُقيم بالمخالفة على أرض من أملاك الدولة بمنطقة زرزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتطبيق القانون والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة.

وكلف رئيس الحي قسم التنظيم والتعديات، ومساعد رئيس الحي، وقسم المتابعة الميدانية، بتنفيذ إزالة المبنى المقام من الطوب الأحمر على مساحة 80 مترًا مربعًا، بعد رصد تعدي أحد المواطنين على قطعة الأرض بالبناء عليها.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات الميدانية للتصدي لتعديات البناء على أراضي الدولة واسترداد الممتلكات العامة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات.

كما وجّه بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الدورية داخل المناطق التي قد تشهد محاولات للتعدي على أراضي الدولة، وسرعة التعامل مع أي مخالفة في مهدها قبل استكمال أعمال البناء، حفاظًا على حق الدولة وفرض الانضباط.