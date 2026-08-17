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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صديقة منة الله صلاح ضحية حادث أربيلا مول تكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

منه الله
منه الله
باسنتي ناجي

كشفت صديقة منة الله صلاح، ضحية حادث أريبيلا مول، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن صديقتها توفيت بسبب إهمال صاحب محل Best For You، بحسب ما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انفجار مول التجمع 

وقالت صديقة الضحية إن منة الله لم تكن ترغب في الذهاب إلى فرع التجمع، إلا أن صاحب العمل ضغط عليها للذهاب، مشيرة إلى أن هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالمحل وطبيعة عمله، من بينها شراء منتجات مغشوشة من العتبة وبيعها على أنها من أغلى الماركات.

وأضافت صديقة منة الله: «عايزة حق صاحبتي ومش هسكت لحظة واحدة عليه»، مؤكدة تمسكها بكشف حقيقة ما حدث والمطالبة بحق صديقتها، في أعقاب الحادث الذي أثار حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

منه الله اربيلا التجمع

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