قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي
من نجم الصفقة الكبرى إلى خارج الحسابات.. ماذا حدث بين بنزيما والهلال؟
تقارير تكشف تبادل رئيس وزراء بريطانيا رسائل مع شخص انتحل شخصية مدير موظفي البيت الأبيض
الرئيس السيسي: ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء
لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل
بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع
مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان
رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
بعد مضيق هرمز.. الصين تتطلع إلى طريق الحرير الجليدي في القطب الشمالي
مصطفى كامل: لقطة محمد رمضان طعنتني في قلبي
تغير مفاجئ في الطقس .. سحب تغطي مناطق متفرقة وأمطار خفيفة بعد ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضغوط التضخمية تحسم مصير الفائدة في اجتماع المركزي أغسطس

البنك المركزى
البنك المركزى
ولاء عبد الكريم

رجح الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 20 أغسطس 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، رغم تحسن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد وتراجع مخاطر الائتمان ومرونة سعر الصرف.

تحسن مؤشرات القطاع الخارجي

وأوضح عبد العزيز أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد المصري وتراجع مخاطر الائتمان، إلى جانب مرونة سعر الصرف، تعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشار إلى ارتفاع صافي فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 5.04 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى 27.995 مليار دولار في يونيو 2026، مقابل 22.957 مليار دولار في مايو.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي بنحو 4.81 مليار دولار خلال يونيو، بالتزامن مع انخفاض التزامات البنوك بنحو 1.06 مليار دولار.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية

وأضاف أن صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية ارتفعا معًا بنحو 2.72 مليار دولار على أساس شهري، ليصلا إلى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار على التوالي في يوليو.

ولفت إلى أن التحسن في مؤشرات السيولة الأجنبية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، بالتزامن مع انخفاض المخاطر المرتبطة بالاقتصاد.

تراجع مخاطر الائتمان

وفي السياق ذاته، أشار عبد العزيز إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام لمصر، ليسجل نحو 190 نقطة أساس حاليًا، مقابل أعلى مستوى له خلال العام عند 326 نقطة أساس بنهاية مارس.

وأوضح أن هذا التراجع يعكس تحسنًا نسبيًا في تقييم الأسواق لمخاطر الاقتصاد المصري.

مرونة سعر الصرف

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح عبد العزيز أن مرونة الجنيه المصري ساهمت في تخفيف حدة التوترات خلال فترات النزاع الإقليمي.

وأشار إلى تراجع الجنيه بنحو 13% أمام الدولار منذ بداية العام، ليصل إلى 54.7 جنيه للدولار خلال الأسبوع الأول من أبريل، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره ويرتفع بنحو 9% إلى 50.4 جنيه للدولار حاليًا، لتتراجع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 5%.

ارتفاع تكاليف الطاقة

وعلى الصعيد المحلي، أوضح الخبير الاقتصادي أن تداعيات الحرب الإقليمية، خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة محليًا، تمثل أحد أبرز التحديات أمام مستهدفات الحكومة لضبط الموازنة.

ولفت إلى أن الحكومة أبقت في بداية أغسطس على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعتها بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من 2026.

توقعات التضخم تدعم التثبيت

وتوقع عبد العزيز أن يبلغ متوسط التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 15% خلال الربع الثاني، الأمر الذي يدعم استمرار النهج الحذر للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

وأكد أن استمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة يجعل تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس.

عوائد أذون الخزانة

وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة المصرية، أوضح عبد العزيز أن عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا انخفض منذ 19 مايو 2026، ليصبح أقل من العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بما ساهم في عودة منحنى العائد بين الأجلين إلى شكله الطبيعي.

وأضاف أن الفارق السلبي بين عوائد أذون الخزانة لأجل 182 و273 يومًا والعائد على الأذون لأجل 364 يومًا يتراجع تدريجيًا، بما يمهد لعودة منحنى العائد إلى مستوياته الطبيعية مع انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار إلى ارتفاع عوائد أذون الخزانة لأجل 182 و273 و364 يومًا بأكثر من 200 نقطة أساس منذ الأسبوع الأول من مارس، عقب اندلاع الحرب الإقليمية.

فائدة حقيقية موجبة

وأوضح أن آخر عائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، والبالغ 25.07%، يعكس معدل فائدة حقيقيًا موجبًا بنحو 6.47%، استنادًا إلى تقدير محدث للتضخم لمدة 12 شهرًا عند نحو 14.8%.

وأضاف أنه بعد احتساب معدل ضريبة قدره 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، تظل أسعار الفائدة الحالية جاذبة، بما يدعم استمرار الطلب على أدوات الدين المحلية.

تثبيت الفائدة هو السيناريو الأرجح

وأكد باهر عبد العزيز أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، رغم التحسن في مؤشرات القطاع الخارجي وتراجع مخاطر الائتمان، يدعمان اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 20 أغسطس.

وأشار إلى أن تطورات التضخم وسعر الصرف والأسواق المالية ستظل عوامل رئيسية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزى التضخم اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

الزمالك

عبدالله السعيد وشيكو بانزا خارج حسابات الزمالك أمام الاتحاد

الزمالك

الزمالك يتسلح بالانتصارات خلال افتتاح الدوري آخر 5 سنوات قبل لقاء الاتحاد

شباب ورياضة بني سويف

بمشاركة 30 فريقا.. "قاي" يتوج بطلًا لدوري الأبطال لكرة القدم ببني سويف

بالصور

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد