14 سبتمبر .. محاكمة لاعب الأهلي السابق بتهمة تهديد محام

قررت المحكمة المختصة، تحديد جلسة 14 سبتمبر المقبل، لنظر محاكمة شهاب الدين أحمد، لاعب النادي الأهلي السابق، في القضية المتهم فيها بتهديد أحد الأشخاص والتعدي عليه بالسب والقذف.



قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة شهاب الدين أحمد لاعب النادي الأهلي السابق، للجنايات، بتهمة تهديد أحد الأشخاص يعمل محام، والتعدي عليه بالسب والقذف.

إحالة شهاب أحمد

وكانت النيابة العامة، إحالة شهاب أحمد إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 1074 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 59 لسنة 2026، كلي القاهرة الجديدة.



