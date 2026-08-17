أكرم حسن : البكالوريا مشروع وطني يهدف إلى إعادة صياغة منظومة التعليم الثانوي

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية، أن مشروع “البكالوريا المصرية” هو مشروع تعليمي وطني يهدف إلى إعادة صياغة منظومة التعليم الثانوي في مصر وإعادة تفعيل الدور التربوي والأكاديمي للمدرسة بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأوضح، حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج « الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أن أبرز رسائل هذا المشروع تتمثل في التحول من نظام الامتحان الواحد وفرصة التقييم الأولى والأخيرة — التي تضع الطلاب والأسر المصرية تحت ضغوط كبيرة — إلى نظام هادئ يتيح للطلاب فرصاً متعددة لدخول الامتحان وتحسين نتائجهم.

أوضح الدكتور أكرم حسن أن نظام "البكالوريا المصرية" يمتد على مدار سنتين دراسيتين ابتداءً من الصف الثاني الثانوي، ويمكن الطالب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميوله ويؤهله مباشرة للتخصص الجامعي الذي يرغب في الالتحاق به.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن 4 مسارات رئيسية هي: مسار الطب وعلوم الحياة، مسار الهندسة والعلوم التكنولوجية، مسار الأعمال الجديد المختص بإدارة الأعمال، ومسار الآداب والفنون المخصص للتخصصات الأدبية والعلوم الاجتماعية.