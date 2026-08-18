خالد الغندور: حسام الزناتي خارج القاهرة ومفاوضات الزمالك متوقفة مؤقتا

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلا عن مصدر خاص جدًا كشف لنا أن حسام الزناتي، نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي، غير متواجد حاليًا في القاهرة، ولن يكون موجودًا اليوم أو غدًا، على أن يعود إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء، بسبب بعض الأمور الخاصة به.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أيضًا أن حسام الزناتي لم يعقد أي اجتماعات عبر «زووم»، ولم يجرِ أي محادثات مع مسؤولي نادي الزمالك خلال اليومين الماضيين، وبالتالي فإن ملف التفاوض معه لتولي منصب المدير الرياضي للزمالك خلفًا لجون إدوارد، مجمد مؤقتًا في الوقت الحالي.

وتابع، في الوقت نفسه، هناك ترحيب واضح من جانب حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بفكرة التعاقد مع حسام الزناتي، خاصة في ظل خبراته السابقة وطبيعة عمله في الكرة الأوروبية.

واختتم، النقطة الأهم هنا أن حسام الزناتي نفسه يرحب بشدة بخوض تجربة العمل داخل نادي الزمالك، ولديه رغبة حقيقية في تولي المهمة حال حدوث اتفاق نهائي بين الطرفين،وبالتالي، الملف حاليًا ليس مغلقًا، لكنه مجمد بشكل مؤقت، ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر عقب عودة حسام الزناتي إلى القاهرة يوم الأربعاء.