إنجازات جديدة بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة بالأقصر

نجح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، خلال الشهر الماضي، في إجراء عدد من التدخلات الجراحية والقسطارية الدقيقة لعلاج حالات مرضية متنوعة.

وشملت التدخلات حالة لإزالة انسداد شرياني باستخدام قسطرة فوجارتي، وحالتين لتوسيع أوردة طرفية باستخدام القسطرة والبالون، و3 حالات لتوسيع الأوعية الدموية باستخدام الشنيور الكهربائي، و7 حالات لإنشاء وصلات شريانية وريدية لمرضى الغسيل الكلوي، و4 حالات لعلاج عيوب خلقية شريانية بالمخ عن طريق القسطرة المخية.

وتكتسب هذه التدخلات أهمية طبية لارتباطها بحالات وعائية دقيقة تتطلب خبرات تخصصية وتجهيزات متقدمة، خاصة تدخلات القسطرة المخية لعلاج العيوب الشريانية، إلى جانب دورها في علاج انسدادات الأوعية الدموية وتوفير وصلات مناسبة لمرضى الغسيل الكلوي.

وتتراوح التكلفة التقديرية لمثل هذه التدخلات في القطاع الخاص، بحسب نوع الإجراء والحالة والمستلزمات المستخدمة، من نحو 30 ألف جنيه وقد تصل إلى 400 ألف جنيه في الحالات الأكثر تعقيدًا، في حين لا تتجاوز نسبة مساهمة المريض في منظومة التأمين الصحي الشامل 483 جنيهًا، وفقًا للقواعد المنظمة لنسب المساهمة.

وأُجريت التدخلات تحت إشراف أ.د. محمد حسن أبومنصور، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة د. شادي مجلي إبراهيم، ود. محمد قشقوش، استشاريي جراحة الأوعية الدموية، ود. أحمد زين، نائب جراحة الأوعية الدموية.

وشارك في أعمال التخدير كل من د. أحمد صبري، ود. أحمد أحمد زكي، ود. سيف الدين عبد الصبور القاضي، وبمشاركة فريق التمريض: أ. إسلام عبد الرحيم سليم، وأ. يوسف يحيى سيد أحمد، وأ. محمود جابر أحمد، وأ. محمد عبد المنعم، وأ. محمد خيري عبد الفتاح، وأ. مصطفى سيد أحمد.

وذلك تحت إشراف إدارة مستشفى طيبة التخصصي، برئاسة د. بهاء أبو زيد، مدير عام المستشفى، ود. محمد عبد العزيز، المدير الطبي للمستشفى.

وتأتي هذه التدخلات في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير خدمات طبية تخصصية ومتقدمة داخل منشآتها، وإتاحة التدخلات العلاجية الدقيقة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.