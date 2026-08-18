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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات دفسك اي 5 اتوماتيك 2027 الجديدة

دفسك اي 5 موديل 2027 الجديدة
دفسك اي 5 موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دفسك اي 5 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دفسك اي 5 موديل 2027، وتنتمي اي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

زودت سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 175 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 17.5 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تحتوي سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما .

دفسك اي 5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة دفسك اي 5 موديل 2027، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تتوافر سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 294 ألف جنيه .

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