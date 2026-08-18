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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمشاركة 25 دار نشر.. افتتاح الدورة الـ 13 لمعرض طلعت حرب للكتاب غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض طلعت حرب للكتاب، والمقام بنادي طلعت حرب بمنطقة الكيت كات، بمشاركة ما يقرب من 25 دار نشر، من بينها عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

ويستمر المعرض حتى يوم 27 أغسطس الجاري، ليتيح للجمهور فرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من إصدارات دور النشر المشاركة وقطاعات وزارة الثقافة، واقتناء الكتب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والثقافية.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن أجندة الفعاليات التي تقيمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بهدف إتاحة الإصدارات المختلفة أمام الجمهور، ودعم حركة النشر والترويج للكتاب، إلى جانب الوصول بإصدارات دور النشر والقطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة إلى أكبر عدد ممكن من القراء.

ويشارك في الدورة الجديدة عدد من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، حيث يطرح المشاركون مجموعة متنوعة من الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الإنسانية وغيرها من المجالات، بما يلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور.

وقال المهندس هيثم يونس، القائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إقامة الدورة الثالثة عشرة من معرض طلعت حرب للكتاب تأتي في إطار حرص الهيئة على استمرار تنظيم معارض الكتاب بمختلف المناطق، وإتاحة الكتاب أمام الجمهور بصورة مباشرة.

وأضاف يونس أن معارض الكتاب تمثل فرصة مهمة للتعريف بإصدارات الهيئة وقطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب إصدارات دور النشر المشاركة، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم صناعة النشر وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب والقراءة.

وأشار إلى أن معرض طلعت حرب للكتاب يمثل إحدى الفعاليات التي تتيح للجمهور الوصول إلى الكتاب وإصدارات الناشرين في أماكن قريبة منه، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تنظيم معارض الكتاب خلال الفترة المقبلة بمختلف المحافظات والمناطق.

ويستقبل المعرض الجمهور بنادي طلعت حرب بالكيت كات حتى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة دور النشر والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، حيث يمكن للزوار الاطلاع على الإصدارات المعروضة واقتناء الكتب التي تناسب اهتماماتهم.

وتواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال هذه المعارض جهودها في نشر الكتاب وإتاحته أمام الجمهور، ودعم الناشرين، بما يسهم في تنشيط حركة القراءة واقتناء الكتب.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض طلعت حرب للكتاب بنادي طلعت حرب قطاعات وزارة الثقافة مجموعة متنوعة

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