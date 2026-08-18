الدفاع الإماراتية : جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديد صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، رصد منظومات الدفاع الجوي تهديدًا صاروخيًا على الدولة، مؤكدة أن قواتها في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحفظ سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تحذيرات رسمية دعت السكان إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الحكومية الرسمية.

وقالت الوزارة إن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع التهديد عبر عمليات التصدي والاعتراض، موضحة أن الأصوات التي قد يسمعها السكان ناجمة عن هذه العمليات.

كما شددت على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم تداول معلومات غير مؤكدة في ظل التطورات الأمنية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي، وطلبت من السكان البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحذيرات والتعليمات الرسمية.

كما أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث توجيهات مماثلة، مؤكدة رصد تهديد صاروخي على الدولة.

وبعد انتهاء مرحلة الخطر، أفادت تقارير بأن وزارة الداخلية أرسلت تنبيهًا عبر الهواتف يفيد بأن «الوضع آمن حاليًا»، ودعت السكان إلى استئناف أنشطتهم المعتادة.

ولم تتضمن البيانات الرسمية، حتى وقت إعداد هذا التقرير، تفاصيل بشأن مصدر التهديد أو طبيعة الأهداف التي جرى التعامل معها أو النتائج النهائية لعمليات الاعتراض.

وتأتي هذه التطورات في ظل بيئة أمنية إقليمية شديدة التوتر، سبق أن شهدت تعرض الإمارات لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وكانت وزارة الدفاع قد أكدت في مارس الماضي امتلاك منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات، واستعداد القوات المسلحة لردع أي تهديد يمس أمن الدولة وسيادتها.