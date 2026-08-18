محامي دان آدم: موكلتي لم تتدخل في قرار حسام حسن بالانفصال عن زوجته الأولى

أكد محمد شمس، محامي دان أدام، زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته لم تتدخل من قريب أو بعيد في قرار حسام حسن بالانفصال عن زوجته الأولى.

وقال شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن حسام حسن أقدم على تطليق زوجته الأولى شفهيًا خلال وقوع المشاجرة، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية عقب عودته.

لا أحد يستطيع التأثير على قرارات الكابتن حسام حسن

وتابع محامي دان أدام على أن قرارات حسام حسن لا تخضع لتأثير أي شخص، مؤكدًا: «لا أحد يستطيع التأثير على قرارات الكابتن حسام حسن، حتى زوجته الثانية».