3 مليارات جنيه لتمويل استكمال مشروعات عقارية بالساحل الشمالي

أعلنت شركة تطوير مصر، حصولها على تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه من شركة التعمير للتأجير التمويلي – الأولى، بهدف دعم الأعمال الإنشائية واستكمال مشروعي «فوكا باي» و«دي باي» في الساحل الشمالي، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل مشروع.

ويأتي التمويل في إطار توجه الشركة إلى تنويع مصادر التمويل وتوظيفها في دعم المشروعات القائمة وتسريع معدلات التنفيذ، مع استهداف استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروعين خلال عامين.

وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بمشروع «فوكا باي» نحو 80%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع «دي باي» إلى نحو 65%، ومن المقرر توجيه التمويل إلى الأعمال المتبقية بالمشروعين، بما يدعم خطط التنفيذ والتسليم خلال الفترة المقبلة.

وتستند الشركة في خططها التنفيذية إلى معدلات الإنجاز التي حققتها في مشروعاتها السابقة، إذ سبق لها تسليم مشروع «دي باي» خلال عامين من إطلاقه، إلى جانب تسليم عدد من الوحدات قبل المواعيد المحددة، وفقًا لبيانات الشركة.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن التمويل الجديد يستهدف دعم الأعمال الإنشائية وتعزيز مرونة الهيكل التمويلي للشركة، مع توجيه الموارد إلى المشروعات القائمة وفقًا لاحتياجات كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وأضاف أن الشركة تعمل على استكمال مشروعاتها وفق خطط زمنية محددة، مع التركيز على رفع معدلات التنفيذ وتحقيق مستهدفات التسليم.

من جانبه، قال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي – الأولى، إن التمويل يأتي في إطار دعم خطط النمو والتوسع للشركات وتمويل المشروعات ذات الأثر على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعين العقاري والسياحي.

وأوضح أن تمويل مشروعي «فوكا باي» و«دي باي» يأتي ضمن توجه الشركة لدعم الاستثمارات في منطقة الساحل الشمالي، التي تشهد توسعًا في الأنشطة العقارية والسياحية والفندقية.

وأشار سراج إلى أن التعاون مع تطوير مصر يمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدًا استمرار العمل على توفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات مشروعات الشركة وخططها التنفيذية.

ومن المتوقع أن يسهم التمويل الجديد في دعم استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروعين، في ظل وصول نسب الإنجاز الحالية إلى 80% و65%، تمهيدًا لاستكمال المراحل المتبقية ورفع معدلات التسليم خلال الفترة المقبلة.