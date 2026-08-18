خلف من جديد.. أنتيكا يحتفل بولادة ابنته الثانية

احتفل المصور الفوتوغرافي انتيكا بإنجاب طفلته الثانية مع جمهور السوشيال ميديا

واختار انتيكا الشهير بحسام الدين لابنته اسم دهب والتقط لها مجموعة من الصور مع زوجته والطفلة الكبرى و باقي أفراد العائلة.

وكتب انتيكا في منشور له على الفيسبوك

﷽‏ ‏‏﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ﴾

الحمدلله الذي جعل لنا من زينة الحياه نصيباً

.. ومن البنات حظاً وسروراً

رزقنا الله بـ دهـب حسام الدين عاطف

.. اللهم انبتها نباتاً حسناً وأجعلها قرة عين لناوبارك لنا فيها وأجعلها من البنات الصالحات يارب العالمين .

ونشر فوتو سيشن للطفلة وو الدتها واختها وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل سريع وانهالت الدعوات للطفلة والأهل.