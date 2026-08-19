حسين لبيب يُفاضل بين عروض استثمارية لإنشاء شركة الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات جديدة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن ملف إنشاء شركة الكرة، مشيرًا إلى أن حسين لبيب، رئيس النادي، يدرس حاليًا عددًا من العروض المقدمة من مستثمرين لاختيار الأنسب بينها.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن رئيس الزمالك لديه أكثر من عرض على الطاولة للاستثمار في شركة الكرة، ويعمل في الوقت الحالي على دراسة جميع الخيارات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح الغندور أن حسين لبيب يناقش العروض المقدمة من المستثمرين، في ظل رغبة إدارة النادي في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لإنشاء شركة الكرة، بما يحقق أكبر استفادة للنادي على المستوى المالي والاستثماري.

وأضاف: «حسين لبيب لديه أكثر من عرض على الطاولة من أجل الاستثمار في شركة الكرة، وما زال يفاضل بينها من أجل الاستقرار على الشكل النهائي التي تخرج به شركة الكرة».

وتبحث إدارة الزمالك عن العرض الأفضل من الناحية المالية، إلى جانب دراسة التفاصيل المتعلقة بكل عرض، قبل الاستقرار على المستثمر أو الجهة التي ستتولى الاستثمار في شركة الكرة.

ويأتي ملف شركة الكرة ضمن الملفات الاستثمارية المهمة التي تسعى إدارة الزمالك إلى حسمها، في ظل رغبة النادي في إيجاد موارد مالية جديدة تساعده على تطوير قطاع كرة القدم وتعزيز قدراته خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات والمناقشات بين إدارة الزمالك والمستثمرين، قبل الإعلان عن الشكل النهائي لشركة الكرة والاتفاق على تفاصيل الشراكة والاستثمار.

ويواصل حسين لبيب دراسة العروض المتاحة، بهدف اختيار العرض الذي يحقق أكبر عائد مالي وفني للنادي، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الرسمية الخاصة بإنشاء شركة الكرة.