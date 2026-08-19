روبيو يبحث هاتفيًا مع الرئيس الكولومبي الدعم الأمريكي لبلاده في أعقاب الزلزال المدمر

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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، استمرار دعم الولايات المتحدة لكولومبيا، وتضامنها مع الشعب الكولومبي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبريلا، لمناقشة الدعم الأمريكي المستمر للشعب الكولومبي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية طارئة لكولومبيا بقيمة 26.5 مليون دولار، ونشرت فرق بحث وإنقاذ، ووفرت رحلات جوية للمساعدة في جهود إعادة إعمار كولومبيا في أعقاب الزلزال.