جوتيريش يدعو إلى حماية عمال الإغاثة من الهجمات المتصاعدة ضدهم

دعا الأمين العام للأمم المتدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تكريم العاملين في المجال الإنساني، الذين يقدمون مساعدات منقذة للحياة لملايين المحتاجين، وحث دول العالم على محاسبة المسؤولين عن العنف ضدهم.

جاء ذلك في بيان على موقع الأمم المتحدة اليوم /الأربعاء/ بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وقال جوتيريش إن العالم يواجه حقيقة مُروعة وهي أن خدمة الآخرين أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، فقد قُتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني خلال السنوات الثلاث الماضية، كان معظمهم من العاملين المحليين الذين يدعمون مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن عددا لا يُحصى من عمال الإغاثة نجوا بأعجوبة من إطلاق النار والقصف والتفجير والاختطاف، كما أن المدارس والمستشفيات تتعرض للهجوم، وتُشكل أدوات الحرب الجديدة، بما في ذلك الطائرات المُسيرة المُسلحة، مخاطر جديدة.

وأعرب الأمين العام عن أسفه إزاء وجود معلومات مُضللة تقوض الثقة وتقليص التمويل الإنساني وعرقلة وصول قوافل إغاثة وتعرض عمال الإغاثة للتهديد والاعتقال والاحتجاز بينما يُترك المحتاجون بشدة دون أي دعم.

وأكد أن الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني غير قانونية وعواقبها وخيمة، داعيا العالم إلى ضرورة التحرك الآن باحترام قوانين الحرب وضمان الوصول الآمن للمساعدات ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد عمال الإغاثة وتوفير الموارد الكافية.

وفي ختام رسالته، قال جوتيريش: "يقف العاملون في المجال الإنساني إلى جانب المحتاجين. علينا أن نقف إلى جانبهم. علينا أن نتحرك من أجل الإنسانية الآن".