قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن عن تبادل جديد للأسرى بوساطة إماراتية
أمطار بـ ثلاث مناطق.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس
وزير الكهرباء يتابع مجريات تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي
دفنتها بإيدي ومخدتش عزاها.. والد قتيلة الشوش يخرج عن صمته ويكشف كواليس جديدة ويطالب بكشف الحقيقة
أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد أعمال الامتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان 1448هـ
الزمالك يحسم موقفه من بيع خوان بيزيرا
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. الاتصالات توضح.. فيديو
مسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل
إعلامية تتهم فرد أمن بكمبوند في الشيخ زايد بالتحرش بابنتها
رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات بين المالية والسلع التموينية
بعد تعليق 3 سنوات.. استئناف رحلات الطيران بين إسرائيل والمغرب
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال حماية طريق الرملة بأبو زنيمة من أخطار السيول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يدعو إلى حماية عمال الإغاثة من الهجمات المتصاعدة ضدهم

جوتيريش يدعو إلى حماية عمال الإغاثة من الهجمات المتصاعدة ضدهم
جوتيريش يدعو إلى حماية عمال الإغاثة من الهجمات المتصاعدة ضدهم
أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تكريم العاملين في المجال الإنساني، الذين يقدمون مساعدات منقذة للحياة لملايين المحتاجين، وحث دول العالم على محاسبة المسؤولين عن العنف ضدهم.

جاء ذلك في بيان على موقع الأمم المتحدة اليوم /الأربعاء/ بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وقال جوتيريش إن العالم يواجه حقيقة مُروعة وهي أن خدمة الآخرين أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، فقد قُتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني خلال السنوات الثلاث الماضية، كان معظمهم من العاملين المحليين الذين يدعمون مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن عددا لا يُحصى من عمال الإغاثة نجوا بأعجوبة من إطلاق النار والقصف والتفجير والاختطاف، كما أن المدارس والمستشفيات تتعرض للهجوم، وتُشكل أدوات الحرب الجديدة، بما في ذلك الطائرات المُسيرة المُسلحة، مخاطر جديدة.

وأعرب الأمين العام عن أسفه إزاء وجود معلومات مُضللة تقوض الثقة وتقليص التمويل الإنساني وعرقلة وصول قوافل إغاثة وتعرض عمال الإغاثة للتهديد والاعتقال والاحتجاز بينما يُترك المحتاجون بشدة دون أي دعم.

وأكد أن الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني غير قانونية وعواقبها وخيمة، داعيا العالم إلى ضرورة التحرك الآن باحترام قوانين الحرب وضمان الوصول الآمن للمساعدات ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد عمال الإغاثة وتوفير الموارد الكافية.

وفي ختام رسالته، قال جوتيريش: "يقف العاملون في المجال الإنساني إلى جانب المحتاجين. علينا أن نقف إلى جانبهم. علينا أن نتحرك من أجل الإنسانية الآن".

الأمين العام للأمم المتدة أنطونيو جوتيريش تكريم العاملين في المجال الإنساني مساعدات منقذة للحياة لملايين المحتاجين محاسبة المسؤولين عن العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

إمام عاشور

ماذا فعل إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور التركي؟

ترشيحاتنا

المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي.. 14 عملا عن الرسول تجعلك من الفائزين بماء الكوثر

الأوقاف والجهاز المصري للملكية الفكرية يوقعان بروتوكول تعاون لنشر الوعي وحماية الإبداع

وزير الأوقاف: حماية الملكية الفكرية أحد أهم نقاط تحصين الإنسان المصري

دار الإفتاء

هل "سبّ الدين" ذنب يوجب الغسل ونطق الشهادتين؟ ..أمين الفتوى يجيب

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد