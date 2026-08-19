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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من جهات التحقيق ضد المتهمة بالتعدي علي فتاة وسحلها من شعرها بالمحلة

واقعة التعدي علي زوجة بالمحلة
واقعة التعدي علي زوجة بالمحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء علي فتاة متزوجة علي أيدي حماتها وسحلها من شعرها بشوارع قرية بطينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات المحامي العام 


كما وجهت النيابة العامة بحجز المتهمة بالاعتداء علي الفتاة المتزوجة 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال الزوجة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

حجز حماتها علي ذمة التحقيقات 

وكان ضباط مباحث مركز شرطة المحلة نجحوا في ضبط السيدة المتهمة (حماتها) بالاعتداء علي فتاة متزوجه وسحلها من شعرها إثر خلافات أسرية بسبب مصروف البيت بقرية بطينة بمركز المحلة.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قرية بطينة بمركز المحلة في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الاعتداء علي سيدة متزوجة عشرينية بالضرب علي أيدي حماتها وأفراد أسرة زوجها وجرها من شعرها بشوارع القرية إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الزوجة يحمل رقم 46256 لسنة 2026م جنح مركز المحلة ضد زوجها وأفراد أسرته بالاعتداء بالضرب المبرح ونجاتها من الموت بأعجوبة عقب سحلها بشوارع قرية بطينة بنطاق دائرة المركز.

جهود أمنية 

وتحركت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية لفحص فيديو متداول عبر السوشيال ميديا بخصوص واقعة الاعتداء سعيا في ضبط طرفي الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

اخبار محافظة الغربية وكيل تعليم قرار عاجل حجز التحريات شعرها بشوارع المحلة

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