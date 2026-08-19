قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة ومعدلات تقدم الأعمال
5 معلومات عن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
وزارة التعليم توضح آليات تطبيق نظام البكالوريا وامتحاناتها وشهادة الثانوية العامة (صور)
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
البرلمان الأوكراني يختار يفغيني خمارة وزيرا للدفاع
نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية
30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن
الدولار واليورو والريال.. ارتفاع أسعار عدد من العملات أمام الجنيه اليوم في البنوك
منى الشاذلي تحسم الجدل حول استضافة محمد رمضان: صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها
والد ضحية مـ.ذبحة سوهاج: ننتظر تقرير الطب الشرعي ولن أتحدث قبل ظهور الحقيقة
المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الباكستانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

الخارجية الباكستانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا
الخارجية الباكستانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا
أ ش أ

 أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة اليوم الأربعاء الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في مدينة "إدلب" السورية، واصفا إياه بأنه غير مبرر .

وقال المتحدث باسم الوزارة طاهر أندرابي - في بيان نقله راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية - إن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها من المحتمل أن تقوم بتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أندرابي تضامن باكستان الراسخ مع الشعب السوري ودعمها الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى أمنها وازدهارها.. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في إنهاء الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على أعمالها التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وزارة الخارجية الباكستانية قوات الاحتلال الإسرائيلي مطار أبو الظهور العسكري في مدينة إدلب السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

نتنياهو والشرع

بالاتفاق مع سوريا .. نتنياهو يعلن عن «خط أحمر» في حلب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

«زاد العزة» تواصل طريقها إلى غزة.. القافلة 260 تحمل المساعدات وتواجه عراقيل الاحتلال

صورة ارشيفية

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة جنوب لبنان

صورة ارشيفية

ألمانيا: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي آخر في الضفة الغربية

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد