الخارجية الباكستانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة اليوم الأربعاء الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في مدينة "إدلب" السورية، واصفا إياه بأنه غير مبرر .

وقال المتحدث باسم الوزارة طاهر أندرابي - في بيان نقله راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية - إن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها من المحتمل أن تقوم بتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أندرابي تضامن باكستان الراسخ مع الشعب السوري ودعمها الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى أمنها وازدهارها.. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في إنهاء الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على أعمالها التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.