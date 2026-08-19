ارتفاع الميزان الجاري لمنطقة اليورو في يونيو بفضل نمو الدخل الأولي

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أظهرت بيانات صادر عن البنك المركزي الأوروبي ارتفاع الفائض في الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال شهر يونيو، مدعوماً بزيادة التدفقات المالية المتعلقة بالدخل الأولي، والتي تشمل أرباح الأسهم والأجور والاستثمارات المباشرة.

وبشان الفائض المعدل موسمياً ...ارتفع إلى 35.1 مليار يورو(40.7 مليار دولار) في يونيو، مقارنة بـ 25.8 مليار يورو في الشهر السابق.

وحول الأرقام غير المعدلة....سجلت فائضاً قدره 46.9 مليار يورو تحولاً من عجز بلغ 6.1 مليار يورو في مايو.

وعلى مدى الـ 12 شهراً المنتهية في يونيو، تراجع فائض ميزان المدفوعات الإجمالي للدول الـ 21 المشكلة للمنطقة إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.0% في الفترة المقابلة من العام الماضي.