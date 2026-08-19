وزير الخارجية العراقي يؤكد أن الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم /الأربعاء/ أن الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية، مشيرا الى أن الوزارة حافظت على حضور العراق وعلاقاته واستمرت في بناء جسور التواصل مع الدول والمنظمات الدولية والدفاع عن مصالح العراق ومواقفه وتعزيز مكانته ودوره في المحيطين الإقليمي والدولي.

وقال وزير الخارجية في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء الوزارة، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)" إن "استهداف وزارة الخارجية كان استهدافاً لرمزية الدولة العراقية وصوتها الدبلوماسي، ومحاولة لإسكات المؤسسات ومنعها من أداء دورها في الدفاع عن سيادة العراق ومصالح الشعب، وإن الإرهاب، رغم ما خلفه من ألم ودمار، لم يتمكن من كسر إرادة الدولة ولم ينجح في تعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية".

وأكد أن "الدبلوماسية العراقية أدت دوراً فاعلاً في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والقضاء عليه، إذ عملت الوزارة مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للقضاء على الفكر المتطرف للتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها والقضاء على الملاذات الآمنة، من خلال إصدار قرارات عدة من مجلس الأمن بهذا الشأن".