محافظ بني يلتقي المواطنين ويوجه بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للحالات الإنسانية

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين، ضمن سلسلة اللقاءات المباشرة التي يعقدها أسبوعياً ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى الخدمات والقطاعات،وبحضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

وخلال لقاء اليوم، ناقش المحافظ مجموعة من الشكاوى والمطالب والاحتياجات التي تم طرحها من قبل المواطنين، في عدد من القطاعات والملفات، شملت : الصرف الصحي، والإشغالات ، والإسكان، التضامن،بجانب بحث إجراءات توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لبعض الحالات الإنسانية من الفئات والأسر الأكثر احتياجاً.

وكلف محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والمرافق،بدراسة تلك الشكاوى والاحتياجات والمطالب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية حيالها،وإعداد تقرير مُفصّل عن كل موضوع وشكوى ومطلب"على حدة" تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وفق المتاح من الإمكانات والموارد مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لها .

كما أكد محافظ بني سويف على أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى، وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الإشغالات والتعديات والنظافة والبيئة ومتطلبات الحياة اليومية، بما يسهم في تحسين مستوى منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

