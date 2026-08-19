تحالف بحري بقيادة السعودية.. ماريان جرجس: الشرق الأوسط أمام منظومة أمنية جديدة

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات متسارعة تؤسس لمرحلة جديدة بملامح مختلفة، مشيرة إلى أن جانبًا من هذه التحولات يأتي من خلال مبادرات وصناعات عربية.

وقالت جرجس، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الإعلان عن التحالف البحري الدفاعي يأتي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النقل البحري وتأمين شحنات الطاقة.

وأوضحت أن التحالف سيكون بقيادة السعودية، فيما تتولى باكستان منصب نائب القيادة، لافتة إلى أن الفكرة الأساسية تتمثل في تعزيز قدرة الدول الإقليمية على حماية أمنها وممراتها البحرية، بدلًا من الاعتماد الكامل على القوى الغربية أو الولايات المتحدة.

وأضافت أن التحالف يضم عددًا من الدول العربية ودولًا من خارج المنطقة، مؤكدة أن مشاركة الدول الإقليمية في هذا الترتيب الأمني تعكس توجهًا نحو مزيد من التعاون المشترك.

وأشارت الباحثة إلى أن لكل دولة مشاركة دورًا محددًا داخل التحالف، الذي يركز بصورة أساسية على الدفاع وتأمين السفن وحماية خطوط الملاحة، موضحة أن تحقيق الأمن البحري يرتبط كذلك بتأمين الأوضاع على الأرض.

وأكدت ماريان جرجس أن التطورات الأخيرة تعكس إعادة ترتيب لمنظومة الأمن الإقليمي، معتبرة أن الشرق الأوسط يتجه نحو صياغة ترتيبات جديدة يكون للدول العربية والإقليمية دور أكبر في صناعتها.