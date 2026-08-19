قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق
وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
عقب صعوده اليوم.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك
مسئول سابق بالبنتاجون: إيران قد توسع نطاق المواجهة باستهداف منشآت أمريكية في أوروبا
مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة
ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
لجان الحصر كلمة السر.. كيف تتحدد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
تحذيرات برلمانية من حقن التخسيس مجهولة المصدر.. وعقوبات رادعة للمخالفين
من 3000 إلى 200 دواء.. خريطة استقرار السوق وروشتة الوصول لـ3 مليارات دولار صادرات
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد
ترامب: بناء مهبط جديد للطائرات الرئاسية في البيت الأبيض بتمويل من «سيكورسكي»
الحكومة الألمانية: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسين أبو العطا: لقاء السيسي وحفتر رسالة مصرية حاسمة لدعم استقرار ليبيا ووحدتها

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر يعكس المسؤولية التاريخية لمصر تجاه دعم استقرار ليبيا وحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

مصر تتمسك بوحدة الأراضي الليبية

وقال أبو العطا إن تأكيدات الرئيس السيسي خلال اللقاء تعكس ثبات الموقف المصري الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم توحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتوازي

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية يمثل خطوة أساسية لتهيئة الأجواء أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة مستقرة وحديثة.

من التنسيق الأمني إلى الشراكة في الإعمار

ولفت إلى أن مشاركة قيادات معنية بملفات إعادة الإعمار والمخابرات العامة في اللقاء تعكس اتساع مجالات التعاون المصري الليبي لتشمل التنمية والاقتصاد وإعادة الإعمار إلى جانب التنسيق الأمني والعسكري.

القاهرة تدعم حلًا ليبيًا بإرادة وطنية

وشدد أبو العطا على أن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تدعم حل الأزمة من خلال إرادة ليبية خالصة، وترفض أي محاولات لفرض أجندات أو حلول خارجية على الشعب الليبي.

رسالة مصرية إلى الإقليم والمجتمع الدولي

واعتبر أن اللقاء يحمل رسالة واضحة بأن القاهرة ستواصل دورها في دعم استقرار جوارها الغربي، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ومقدرات شعوبها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبيًا والمخابرات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري

قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري بمصر

ترامب

ترامب: لا مفاوضات مع إيران إلا عندما تتخلى عن طموحاتها النووية

أرشيفية

وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد