السعر قد يفاجئك.. نظارة ذكية ترى وتسمع وتترجم ما حولك بالذكاء الاصطناعي

تقترب النظارات الذكية بسرعة من مرحلة يصبح فيها وضع كاميرا ومساعد ذكاء اصطناعي أمام عينيك أمرا لا يتطلب إنفاق مئات الدولارات، بعدما كشفت شركة Rollme عن نظارتين جديدتين مزودتين بكاميرا وميزات للذكاء الاصطناعي، بسعر يبلغ 99.99 دولارا لكل منهما.

وتحمل النظارتان اسمي AuraView وProView، وتأتيان مزودتين بكاميرا من Sony بدقة 12 ميجابكسل مع تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة، إلى جانب قدرات للتعرف البصري بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية، والصوت المفتوح، والمساعد الصوتي.

كاميرا وترجمة فورية وصوت دون سماعات



تستطيع الكاميرا التقاط الصور خلال نحو 0.6 ثانية من الضغط على زر التصوير، مع دعم التثبيت الإلكتروني للصورة عند تسجيل الفيديو من منظور المستخدم.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن دقة تسجيل الفيديو أو معدل الإطارات أو سعة التخزين الداخلية للنظارتين.

وتدعم النظارات أيضا الترجمة الفورية للمحادثات الصوتية، ما يمنحها استخدامات عملية أثناء السفر والتواصل بلغات مختلفة.

AuraView

كما توفر مكبرات الصوت صوتا مفتوحًا دون الحاجة إلى وضع سماعات داخل الأذن، بينما تعتمد النظارتان على ميكروفونات عالية الحساسية وتقنيات لتقليل الضوضاء لإجراء المكالمات عبر البلوتوث.

اختلاف التصميم بين الطرازين



تختلف AuraView وProView بشكل أساسي من حيث التصميم، حيث تأتي AuraView بإطار معدني نصف محيط وعدسات بنية اللون، بينما تتميز ProView بإطار أكثر اكتمالا، مع عدسات شفافة وأخرى داكنة، بما يتيح استخدامها بسهولة أكبر بين الأماكن الداخلية والخارجية.

ويعتمد الطرازان على بطارية بسعة 280 مللي أمبير في الساعة، وتقول الشركة إنها تكفي للاستخدام طوال اليوم، لكنها لم تحدد حتى الآن عدد ساعات التشغيل الفعلية.

هل تصبح النظارات الذكية الرخيصة هي الاتجاه الجديد؟



لا تمثل Rollme وحدها اتجاه خفض أسعار النظارات الذكية، إذ بدأت تظهر منتجات مزودة بكاميرات وميزات للذكاء الاصطناعي بأسعار أقل بكثير من النماذج المتقدمة.

وفي المقابل، تواصل شركات أخرى تقديم نظارات أكثر تطورا بأسعار أعلى، مع كاميرات ذات إمكانات أكبر وتسجيل فيديو بدقة مرتفعة.

ورغم أن نظارات بسعر 100 دولار تأتي حتما مع بعض التنازلات مقارنة بالمنتجات الأغلى، فإن اللافت هو انخفاض تكلفة الجمع بين الكاميرا والميكروفونات والذكاء الاصطناعي والتعرف البصري في جهاز يمكن ارتداؤه أمام العينين.

وقد يشير ذلك إلى أن النظارات الذكية تتحول تدريجيا من منتج تقني مرتفع التكلفة إلى فئة من الأجهزة القابلة للارتداء يمكن لعدد أكبر من المستهلكين الوصول إليها.