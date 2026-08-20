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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 16 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز فى بندر طنطا، استولى على 16 جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية 

تلقى المهندس ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ببندر طنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 16 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ردع مخالفين مخبز الدقيق المدعم

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