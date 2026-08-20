ضربه بـ «كتر».. خلاف بين ميكانيكي وصاحب محل يتحول إلى كارثة بإمبابة

تحولت مشادة كلامية بين شخصين في منطقة إمبابة بالجيزة، إلى مشاجرة طاحنة أسفرت عن إصابتهما بجروح وكدمات، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد طرفي الواقعة وضبطت السلاح المستخدم.

كواليس مشاجرة شخصين بإمبابة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين صاحب محل ذهب يبلغ من العمر 40 عاما، وميكانيكي دراجات يبلغ 57 عاما.

ركنة دراجة تتسبب في مشاجرة

وكشفت التحريات أن خلافا نشب بين الطرفين بعدما ركن الثاني دراجته أمام محل الأول، لتتطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استخدم خلالها ميكانيكي الدراجات سلاحا أبيض «كتر» في الاعتداء على صاحب المحل، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الساعد الأيمن وجروح متفرقة بالجسم.

كدمات وسحجات

وفي المقابل، قام صاحب المحل بالاعتداء على الطرف الثاني باستخدام عصا، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

القبض على الطرف الثاني

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.