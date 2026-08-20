أثناء قضاء إجازته مع أسرته.. غرق شاب في شاطئ بأبو قير بالإسكندرية

شهد أحد شواطئ منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، اليوم، واقعة غرق شاب أثناء قضاء إجازته برفقة أسرته، حيث تعرض للغرق داخل مياه البحر، وجرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الشاب يدعى محمد ال.ح، 35 عامًا، من مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وكان قد حضر إلى الإسكندرية برفقة أسرته لقضاء عطلة والاستمتاع بأجواء البحر.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب نزل إلى مياه أحد شواطئ أبو قير، إلا أنه تعرض للغرق أثناء وجوده داخل البحر، وسط محاولات للتعامل مع الواقعة وانتشاله.

وجرى نقل جثمان الشاب إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتصريح بالدفن.