الوجيز في علم السياسة المقارن .. أحدث إصدارات القومي للترجمة

يواصل المركز القومي للترجمة إثراء مكتبته بإصدار جديد يقدّم للقارئ والباحث مدخلًا واسعًا إلى واحد من أكثر مجالات العلوم السياسية أهمية وتشعبًا، من خلال كتاب "الوجيز في علم السياسة المقارن"، في جزأين، من تحرير تود لاندمن ونيل روبنسون، وترجمة عاطف مكرور، ومراجعة وتحرير طلعت الشايب، في ظل استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، الهادفة إلى دعم المعرفة وإتاحة مصادر الفكر الإنساني المتنوعة.

يأتي الكتاب بوصفه دليلًا معرفيًا ومرجعًا علميًا يعرض أدوات ومناهج البحث المقارن في تحليل الظواهر السياسية المعاصرة.

ويقدم للقارئ إطارًا لفهمها من خلال المنهج المقارن الذي يتيح النظر إلى الظواهر السياسية خارج حدود التجربة الواحدة، ووضع النظم والدول والممارسات المختلفة في سياقات تسمح باكتشاف ما يجمع بينها وما يميز كل تجربة عن الأخرى.

ويضم الكتاب إسهامات نخبة من الأكاديميين المتخصصين، بما يمكّن الباحثين من الاقتراب بصورة أكثر عمقًا من فهم السلوك السياسي والحوكمة، اعتمادًا على مقارنات كمية ورصينة، تكشف أهمية البحث المقارن في رصد الأنماط المشتركة والاختلافات الجوهرية بين الدول، وتمنح دراسة السياسة قدرة أكبر على قراءة الواقع وتحليل تحولاته.

ومن هذا المنظور، يبرز الكتاب قيمة المقارنة باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة للموازنة بين النظم والتجارب؛ فهي أداة للكشف عن العلاقات والأنماط التي قد لا تظهر عند النظر إلى كل حالة بمعزل عن غيرها، وسبيل لفهم أسباب الاختلاف بين الدول، وكيف تتشكل النظم السياسية وتتغير، وكيف تتفاعل السلطة والمجتمع والمؤسسات في سياقات تاريخية وسياسية متباينة.

ويفتح "الوجيز في علم السياسة المقارن" كذلك بابًا لفهم الكيفية التي يمكن أن تسهم بها الدراسات المقارنة في تطوير السياسات العامة وتعزيز الممارسات الديمقراطية، عبر قراءة التجارب السياسية المتنوعة قراءة تحليلية تستفيد من أوجه التشابه والاختلاف.