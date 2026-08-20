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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفرة في العلاقات المصرية القطرية .. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل استثمارات بمليارات الدولارات

مصر وقطر
مصر وقطر
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التوافق السياسي والإقليمي بين البلدين أصبح بوابة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية شهدت توافقًا واضحًا في الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها غزة وليبيا والسودان والأمن الإقليمي وأمن الممرات الملاحية، مؤكدًا أن هذا التوافق انعكس بصورة مباشرة على حجم ونوعية الاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تتوسع في عدد من القطاعات، من بينها منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي الغربي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجالات اللوجستيات ونقل وتخزين الطاقة.

وأوضح أن الاستثمار في الممرات والمراكز اللوجستية يمثل أهمية استراتيجية، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن قطر تبحث عن تنويع منافذها التجارية والاستثمارية وضمان استقرار سلاسل الإمداد والطاقة.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب ما وصفه بالاستقرار السياسي وتوسع علاقاتها الدبلوماسية، يمنحها قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات القطرية والاستفادة من الخبرات والإمكانات القطرية في قطاع الطاقة.

ولفت البهواشي إلى أن قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استخراج الغاز وتسييله وتصديره، بينما تمتلك مصر إمكانات وبنية تحتية يمكن الاستفادة منها لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، خاصة مع وجود محطتين لتسييل الغاز الطبيعي.

وأكد أن الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وتعزيز قدرة مصر على لعب دور أكبر في تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والعربية.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية تمتد كذلك إلى قطاع الوقود ومشروعات الطاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، معتبرًا أن هذا التنوع يعكس توجهًا نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة في قطاع الطاقة.

واختتم البهواشي بأن دخول الاستثمارات القطرية في مشروعات تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر يعكس رؤية تستهدف تنويع الاستثمارات وضمان استمراريتها، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز للطاقة والتجارة واللوجستيات في المنطقة.


 

مصر وقطر علاقات مصرية فطرية الحياة اليوم الاستثمار

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