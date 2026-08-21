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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة الفلسطينية: نحو 7400 جثمان لا يزالون تحت أنقاض قطاع غزة

غزة
غزة
هاني حسين

قال المهندس زاهر الوحيدي، مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، إن نحو 7400 جثمان لا يزالون تحت أنقاض قطاع غزة، في ظل صعوبات كبيرة تواجه المنظومة الصحية والطواقم العاملة في الميدان خلال عمليات انتشال الجثامين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ عدد الشهداء منذ بداية الحرب تجاوز 73 73 ألف شهيد و174 ألف مصاب و7 آلاف جثمان تحت الأنقاض، فيما تجاوز عدد المصابين 174 ألفاً، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت خلال اليوم من انتشال 50 جثماناً بجهود بسيطة وذاتية.

وأوضح أن المأساة الأكبر تتمثل في الجثامين الموجودة خلف الخط الأصفر، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تجريف وإزالة للركام، بينما لا يزال مصير هذه الجثامين مجهولاً.

وأشار الوحيدي إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 2000 جثمان خلف الخط الأصفر، أي نحو ثلث عدد الجثامين، مؤكداً أن الجهات الفلسطينية لا تعلم مصير هذه الجثامين، في ظل استمرار عمليات إزالة الأنقاض والركام ونقلها إلى جهات غير معلومة.

وأكد أن الجثامين الموجودة داخل الخط الأصفر يجري العمل على انتشالها من خلال جهود محلية وبإمكانات بسيطة، وبمساعدة ذوي الشهداء.

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