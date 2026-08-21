كرامات وقدرات خارقة.. داعية إسلامي يكشف حقيقة الظواهر الاستثنائية لدى البشر

أثار الحديث عن القدرات الخارقة والكرامات التي قد تظهر لدى بعض البشر، جدلًا واسعًا حول حقيقتها والفرق بينها، وما إذا كانت دليلًا على صلاح صاحبها من عدمه.

وأوضح الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض عباده بقدرات وأمور استثنائية، مؤكدًا أن هذه الأمور وردت لها شواهد في الكتاب والسنة.

الله يهب بعض عباده قدرات استثنائية

أكد الشيخ عمرو الليثي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى عبادًا من خلقه بأمور ليست موجودة لدى كثيرين، موضحًا أنه لا يشترط أن يكون الشخص مسلمًا أو غير مسلم حتى تظهر لديه بعض القدرات الاستثنائية.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على منح عباده قدرات مختلفة، وأن وجود قدرة غير عادية لدى شخص ما لا يعني بالضرورة أنه من الأولياء.

قصة أبو مسلم الخولاني والخروج من النار

واستشهد الداعية الإسلامي بقصة أبي مسلم الخولاني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، موضحًا أنه عندما أُسر ووُضع في النار، خرج منها دون أن تصيبه آثار الحريق.

ولفت إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب قال: «الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من يحاكي سيرة الأنبياء»، مشيرًا إلى أن هذه القصة تعد من الأمثلة التي يستدل بها على كرامات بعض عباد الله.

أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء

وأوضح الشيخ عمرو الليثي أن أهل السنة جميعًا يؤمنون بوجود كرامات للأولياء، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا قد يختصهم الله بكرامات وقدرات غير عادية.

وأشار إلى ضرورة الإيمان بما ورد من الكرامات الثابتة، مع التمييز بينها وبين الأمور التي قد تكون مجرد قدرات بشرية استثنائية.

قدرات خارقة لا تعني بالضرورة الكرامة

وتابع أن هناك أمورًا خارقة قد تظهر لدى بعض البشر، لكنها ليست بالضرورة كرامة، وإنما قد تكون نعمة أو قدرة منحها الله للإنسان، وقد توجد لدى المسلم وغير المسلم.

وأوضح أن وجود قدرة استثنائية لدى شخص لا يكفي وحده للحكم عليه بالصلاح أو الولاية.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن في صحيح مسلم روايات عن أشخاص كانت لديهم قدرات بدنية استثنائية، ومنهم من كان يستطيع أن يسبق الخيل في الجري.

وأشار إلى أن هذه الأمور قد تبدو غير قابلة للتصديق للبعض، لكنها وردت في السنة، مؤكدًا أن هناك تفاوتًا في القدرات والإمكانات بين البشر.

ابن الأكوع وقدراته الاستثنائية

ولفت إلى أن هناك صحابة كانوا يتمتعون بقدرات بدنية كبيرة، مشيرًا إلى أن ابن الأكوع كان أسرع من الخيل، سواء قبل إسلامه أو بعده.

وأكد أن هذه القدرات تعد من النعم التي يمنحها الله لبعض عباده، وأن الله جعل بين البشر تفاوتًا في القدرات والإمكانات.

هل كل من يطير في الهواء ولي؟

وأوضح الشيخ عمرو الليثي أن الشخص الذي يمتلك قدرة خارقة لا يشترط أن يكون وليًا، مستشهدًا بحديث: «إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة».

وأشار إلى أن المعيار ليس مجرد امتلاك القدرة الخارقة، وإنما النظر إلى صلاح الشخص ومدى موافقته للكتاب والسنة، موضحًا أن الشخص الصالح قد تكون لديه كرامة، بينما قد تكون بعض الظواهر المرتبطة بغير الصالح من أمور أخرى.

أهل الكهف والقدرات الخارقة

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن أهل الكهف ليسوا أنبياء، وإنما من الأولياء، مشيرًا إلى أن ما حدث لهم كان أمرًا استثنائيًا لم يحدث من قبل.

واختتم حديثه بالتأكيد أن القدرات الخارقة والكرامات من الأمور التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على كل شيء.