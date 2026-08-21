محكمة كرواتية تأمر باحتجاز أوكراني يشتبه بتورطه في تفجير خطوط "نورد ستريم"

أصدرت محكمة كرواتية حكما باحتجاز مواطن أوكراني يشتبه بتورطه في عملية التخريب التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وذلك ريثما يتم البت في طلب تسليمه إلى ألمانيا.

وأقر قاضي التحقيق في المحكمة الإقليمية بمدينة بولا الكرواتية، احتجاز المواطن الأوكراني فولوديمير ج. (46 عاما)، والذي أُوقف، أمس أول الأربعاء، بناء على مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة عن السلطات الألمانية للاشتباه في تورطه بمدبرات التخريب التي طالت خط الأنابيب.

ومثل المتهم أمام المحكمة، أمس الخميس، عقب استجوابه من قبل مكتب المدعي العام الإقليمي، والذي طالب باحتجازه لضمان تسليمه للجانب الألماني.

وفي سياق متصل، قال ماتيا ميلوش، محامي الدفاع عن المتهم الأوكراني، إنه تم احتجاز موكله بناء على طلب المدعي العام لضمان عملية تسليمه بموجب مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة عن ألمانيا.

وأكد المحامي أن هيئة الدفاع ستطعن في القرار فور صدوره كتابة من القاضي، موضحا أن المرحلة الأهم تكمن في الإجراءات اللاحقة التي ستحدد خلالها هيئة قضائية ما إذا كانت شروط التسليم متوفرة