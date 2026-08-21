القوات الجوية الصينية والإماراتية تجري تدريبات مشتركة نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم /الجمعة/، أنه من المقرر أن تجري القوات الجوية الصينية ونظيرتها الإماراتية تدريبات مشتركة بعنوان "درع الصقر 2026" في مدينة خوتان، بمنطقة شينجيانج شمال غرب الصين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التدريبات ستُجرى في الفترة من أواخر أغسطس الجاري وحتى منتصف سبتمبر، على أن تشمل محاكاة للقيادة، وتدريبات طيران، وتدريبات عسكرية حية بتشكيلات مختلطة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات المترقبة هي الرابعة ضمن سلسلة "درع الصقر"، وتهدف إلى تعزيز القدرات التكتيكية للوحدات المشاركة، وتعميق العلاقات والتعاون العملي بين الجيشين الصيني والإماراتي.