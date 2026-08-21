النفط يتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي مع تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران وتضرر الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم /الجمعة/، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يواصل التأثير على إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، أو 0.3%، إلى 93.55 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 2.4% في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.4%، إلى 86.50 دولارًا للبرميل، بعد صعودها 2.3% في الجلسة السابقة.

وخلال الأيام الخمسة السابقة من المكاسب، ارتفع خام برنت بأكثر من 7%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو.

وجاءت الزيادة في الأسعار وسط مخاوف من أن استمرار حالة الجمود في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سيؤدي إلى استمرار تراجع الإمدادات من كبار منتجي النفط .

وانتهت اتفاقية السلام السابقة بين الجانبين هذا الأسبوع، دون أن يبذل أي منهما جهودًا لاستئناف المفاوضات، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية عقابية على الدول التي تدعم إيران.