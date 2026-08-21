بيختصر الطريق.. القبض على سائق سار عكس الاتجاه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة «ربع نقل» أثناء سيره عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وتبين أنه سائق يحمل رخصة قيادة منتهية.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه أقدم على السير عكس الاتجاه بتاريخ 17 من الشهر الجاري بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.