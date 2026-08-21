ضبط شاب اعتدى على معاق في الصف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط طالب يبلغ من العمر 18 عاما، لاتهامه باستدراج شاب يبلغ 16 عامًا من ذوي الإعاقة الذهنية إلى إحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة الصف، والتعدي عليه.

كواليس الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الصف بلاغًا من ربة منزل، حضرت برفقة نجلها، وأفادت بتعرضه للاعتداء عقب قيام طالب باستدراجه أثناء وجوده بالشارع واللهو بالمنطقة، واقتياده إلى إحدى الأراضي الزراعية.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته بما ورد في البلاغ، أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني.