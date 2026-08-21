دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة تدخل كل العوامل المؤثرة في معركتها مع إيران

قال هشام حمدان، دبلوماسي سابق وخبير في الشؤون الأمريكية، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إدخال كل العوامل التي يمكن أن تكون مفيدة في معركتها الجارية حاليًا مع إيران، موضحًا أن واشنطن باتت تدرك وجود عدة عوامل لا تستطيع تجاوزها.

وأضاف، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العامل العسكري أصبح من العوامل الثانية ضمن الوسائل التي يمكن أن تعتمدها الولايات المتحدة، ولذلك انتقلت واشنطن إلى الجانب الاقتصادي، وتسعى إلى إدخال كل ما يمكن أن يؤثر من ضغوط على الواقع الاقتصادي في إيران.

وأشار الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تريد إيجاد مخارج أخرى لتصدير النفط، بما يخفف من الضغوط عليها في مراقبة مضيق هرمز والتحكم فيه، موضحًا أن منع استفادة إيران من مضيق هرمز يكلف الولايات المتحدة كثيرًا.

وتابع حمدان أن التعامل مع مضيق هرمز يكلف الولايات المتحدة نفقات عسكرية، إلى جانب تكاليف مرتبطة بالجوانب الإنسانية في عمل الجنود الأمريكيين في الخارج، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد تخفيف هذه الأعباء.