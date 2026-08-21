كيف نستلهم أخلاق النبي في حياتنا اليومية؟.. عالم أزهري يوضح

أكد الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر الشريف، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل فرصة لاستحضار الدروس والعبر من سيرة النبي محمد ﷺ، والاقتداء بأخلاقه في التعامل مع الأسرة والمجتمع والآخرين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وقال عودة، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الطريق إلى الله يرتبط بالاقتداء بهدي النبي ﷺ، موضحًا أن منهجه يقوم على الإيمان بالله واتباع ما جاء به الرسول، والعمل على تحقيق الخير والنفع للإنسان والمجتمع.

وأشار إلى أن استقامة النفس تبدأ بالعلم، من خلال التعرف على ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدًا أن الإنسان خُلق لغاية، وأن من واجبه السعي إلى الإصلاح ونفع نفسه والآخرين ووطنه.

وأوضح أن محبة الله تتحقق باتباع هدي النبي ﷺ، مستشهدًا بقوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ».

وأضاف أن علاقة الإنسان بالله تمثل الأساس الذي تنطلق منه علاقته بنفسه وبالآخرين، موضحًا أن الدين يشمل جانب العقيدة، وأن استشعار مراقبة الله للإنسان في السر والعلن يساعده على ضبط سلوكه والتعامل مع مختلف الظروف.

وأكد أن الإنسان في أوقات الشدة عليه أن يفوض أمره إلى الله ويدرك أن الابتلاء لا يدوم، بينما يقتضي النعم شكر الله عليها، مشددًا على أن الاقتداء بالنبي ﷺ يجب أن يتحول إلى سلوك عملي في حياة المسلم وليس مجرد كلمات أو مظاهر للاحتفال بالمولد النبوي.